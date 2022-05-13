Лос-Анджелес, США, 13 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Lisa Gansky «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Эдмонтона» дубль оформил форвард Эвандер Кейн. Ещё по шайбе забросили Коннор Макдэвид и Тайсон Бэрри.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились защитник Шон Дурзи и нападающий Карл Грундстрём.

Таким образом, «Эдмонтон» сравнял счёт в серии — 3:3. Следующий матч пройдёт 15 мая.