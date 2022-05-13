Лондон, , 08:34 — REGNUM Участвующие в боях на Украине западные наемники пожаловались на службу и коррупцию в рядах ВСУ. Беседы с разочаровавшимися наемниками опубликовала британская газета Telegraph.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия», — сказал отставной британский морпех, который участвовал в боях в Киевской области.

Он также выделил эффективность российских беспилотников, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ.

В свою очередь бывший американский военный рассказал об опасности «дружественного огня» от украинских боевиков. Так, попав не к тому командиру, можно стать пушечным мясом, уточнил он.

«Очень опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными — тебя легко могут убить свои», — отметил бывший военный США.

Он также сообщил, что иностранцы сталкиваются с коррупцией в рядах Вооруженных сил Украины. Пропадают самое элементарное оборудование и техника, часто есть оружие, но нет боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир 36-й отдельной бригады украинских морпехов Владимир Баранюк сообщил, что в рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений».

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