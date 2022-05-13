Западные наемники на Украине назвали себя мальчиками для битья
Лондон, 13 мая, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Участвующие в боях на Украине западные наемники пожаловались на службу и коррупцию в рядах ВСУ. Беседы с разочаровавшимися наемниками опубликовала британская газета Telegraph.
Он также выделил эффективность российских беспилотников, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ.
В свою очередь бывший американский военный рассказал об опасности «дружественного огня» от украинских боевиков. Так, попав не к тому командиру, можно стать пушечным мясом, уточнил он.
Он также сообщил, что иностранцы сталкиваются с коррупцией в рядах Вооруженных сил Украины. Пропадают самое элементарное оборудование и техника, часто есть оружие, но нет боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир 36-й отдельной бригады украинских морпехов Владимир Баранюк сообщил, что в рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений».
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