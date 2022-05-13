Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Президент США Джо Байден запланировал встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо и другими лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Белом доме, сообщает CNN Indonesia.

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Встреча один на один с лидерами каждой страны АСЕАН состоится в кулуарах саммита АСЕАН-США в Вашингтоне.

Байден впервые принимает лидеров АСЕАН в Белом доме. На встрече будут присутствовать только восемь глав государств из десяти членов АСЕАН. Президент Филиппин и глава Мьянмы не приехали на саммит в США.

Бывший президент США Барак Обама принимал глав государств АСЕАН в США в 2016 году.