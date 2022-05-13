Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Вашингтон настроен на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам безопасности на море. На эти цели администрация США планирует выделить $60 млн. Об этом сообщается в письменном заявлении в связи с проводимым в Вашингтоне двухдневным саммитом лидеров АСЕАН и США, опубликованном на сайте Белого дома.

АСЕАН Cn.nhandan.org.vn

«Сегодня мы объявляем о выделении 60 миллионов долларов на новые региональные морские инициативы, большая часть которых будет осуществляться Береговой охраной США (USCG)», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что странам АСЕАН будет уделяться приоритетное внимание при передаче списанных американских кораблей, чтобы помочь «повысить потенциал прибрежных государств по обеспечению соблюдения морского законодательства».

Читайте также: Байден вернул США к сотрудничеству с АСЕАН после Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, 12–13 мая в Вашингтоне проходит двухдневный саммит лидеров стран АСЕАН. В первый день политики собрались на ужин в Белом доме, а на второй день проведут переговоры в Госдепартаменте. Президент США Джо Байден намерен в ходе встречи обсудить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и связанные с Китаем проблемы.

Ранее по теме: Байден готовится принять в Белом доме лидеров АСЕАН