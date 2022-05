Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Издательская компания Rainy Frog и студия O. T. K. Games выложили в Сеть первый трейлер будущей ролевой экшн-игры Sword of the Vagrant, которая будет представлять собой консольную версию игры The Vagrant. Ролик был опубликован 13 мая на портале Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее разработчики сообщили, что Sword of the Vagrant выйдет на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Мировой релиз запланирован на июнь 2022 года (пока издатель не назвал точную дату). В трейлере Sword of the Vagrant авторы игры показали игровой процесс и рассказали об особенностях проекта.

Напомним, игра The Vagrant вышла на ПК (в сервисе Steam) 13 июля 2018 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic она получила оценку 8,4 балла (из 10) от рядовых пользователей.

