Берлин, , 08:33 — REGNUM Спираль эскалации между Германией и Россией раскрутилась после недружелюбных действий немецкой власти. Об этом заявил член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»).

Бундестаг. Берлин

«Фантазии правительства ФРГ насчёт экспроприации и дискуссия о введении эмбарго на энергоносители сыграли значительную роль в раскручивании нынешней спирали эскалации», — приводит слова Котре ТАСС.

Депутат отметил, что результатом такой политики стали перебои в снабжении и ещё более высокие «антисоциальные» цены.