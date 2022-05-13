Донецк, , 08:32 — REGNUM Киевские боевики подвергли Петровский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 13 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 08:00 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Луганской Народной Республики зафиксировано два обстрела со стороны украинских войск.