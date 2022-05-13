Самара, , 08:34 — REGNUM Ушёл из жизни художественный руководитель Самарского академического театра драмы Валерий Гришко. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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«Давно знал и был близко знаком с Валерием Викторовичем. В моей памяти он навсегда останется талантливым актером и режиссером, но прежде всего человеком, который отдавал всего себя любимому делу, небезразличным к судьбе нашего театра. Светлая память», — сообщил глава региона.

Художественному руководителю Самарского академического театра драмы имени Горького было 70 лет.

Азаров выразил соболезнование родным и близким Валерия Гришко.