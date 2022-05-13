Сидней, Австралия, , 08:45 — REGNUM Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что у побережья Западной Австралии обнаружен китайский разведывательный корабль, и назвал это «актом агрессии» со стороны Пекина, сообщает агентство Reuters 13 мая.

«Я думаю, что это акт агрессии. В частности потому, что он зашел так далеко на юг», — отметил он на пресс-конференции, посвященной новости об отслеживании корабля.

По словам Даттона, Австралия отслеживала шпионский корабль в течение примерно последней недели.