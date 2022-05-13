Пекин, 13 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Китайские застройщики заняли больше денег у банков в первом квартале 2022 года, показали данные центрального банка, передает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Новые займы китайским застройщикам составили 290 млрд юаней (около $43,72 млрд) за первые три месяца года, обратив вспять снижение, наблюдавшееся в четвертом квартале 2021 года, согласно данным Народного банка Китая. Согласно данным, к концу марта объем непогашенных кредитов на девелопмент недвижимости составил 12,56 трлн юаней.

Непогашенные личные жилищные кредиты выросли на 8,9% в годовом исчислении до 38,84 трлн юаней к концу марта, что на 2,3 процентных пункта ниже темпов роста по сравнению с концом декабря, сообщил центральный банк.

Непогашенные кредиты на недвижимость в юанях выросли на 6% в годовом исчислении до 53,22 трлн юаней к концу первого квартала этого года.

Центральные и местные власти Китая корректируют жилищную политику, чтобы найти баланс между снижением рисков и стимулированием спроса на фоне усилий по стимулированию устойчивого и устойчивого развития рынка недвижимости.