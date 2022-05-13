Ульяновск, 13 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области незначительно подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям ведомства, 12 мая в регионе официально подтверждено 35 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее двое суток подряд, 10 и 11 мая, было лабораторно выявлено по 34 носителя SARS-CoV-2, в то время как более месяца назад выявлялось не менее 100 случаев заражения.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 065 109 лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 12 мая проведено 2737 тестов.

Напомним, что прививку от COVID-19 сделали 720 тыс. жителей, в том числе около 1,5 тыс. несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 202 223 случая заражения коронавирусом, выздоровели 196 419 жителей, умер 4661 ковидный больной.