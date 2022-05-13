Шанхай, Китай, , 08:46 — REGNUM Чиновники живущего в режиме локдауна Шанхая заявили, что в этом месяце они рассчитывают победить вирус, сообщает агентство Reuters 13 мая.

Шанхай

Официальные лица Шанхая, который шесть недель находится в режиме почти полного карантина, заявили, что экономическая деятельность в городе постепенно возобновляется, при этом многие фабрики работают в системе замкнутого цикла, когда рабочие живут прямо на предприятии.

Вице-мэр Шанхая У Цин заявил на пресс-конференции 13 мая, что победа над вирусом приближается, однако борьба с крупнейшей в истории вспышкой COVID-19 в Китае «по-прежнему требует совместных усилий каждого гражданина».

На прошлой неделе некоторым жителям Шанхая разрешили выходить за пределы своих жилых комплексов для коротких прогулок и покупки продуктов, но в последние дни город ужесточил ограничения, стремясь окончательно победить вирус в этом месяце.

Как только эта цель будет достигнута, город начнет постепенно ослаблять ограничения и открывать магазины, сказал У Цин.