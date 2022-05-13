Варшава, 13 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Идеологию под названием «Русский мир» нужно уничтожить, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил в колонке для Telegraph.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

По словам польского политика, «Русский мир» — смертельная угроза для всей Европы, подобная раковой опухоли. Поддержки Украины в её конфликте с Россией недостаточно.

«Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — подчеркнул польский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моравецкий выразил сожаление из-за того, что Россия справляется с направленными против неё санкциями. Нужно больше ограничений, заявил он.

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