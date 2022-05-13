Сеул, , 08:27 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в апреле 2022 года индекс импортных цен составил 147,95 пункта, что на 0,9% меньше по сравнению с мартом текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 35%.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с падением мировых цен на нефть.

Средняя стоимость дубайской нефти в апреле составила $102,8 за баррель, что на 7,3% ниже, чем средний показатель за март. В марте цены на нефть выросли на 20,1%.

Между тем индекс экспортных цен составил 125,6 пункта, что на 1% больше по сравнению с мартом 2022 года. По сравнению с мартом прошлого года показатель вырос на 21,4%.

Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 1,6%, химической продукции — на 1,4%.