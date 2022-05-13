Куньмин, Китай, 13 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Дикий малайский панголин был заснят на камеру в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Это первое изображение, сделанное в Китае с тех пор, как в 2005 году сообщалось об обнаружении зедсь малайского панголина, сообщает агентство Синьхуа.

David Brossard Панголин

Изображение было получено во время обследования популяции и среды обитания дикого панголина, сказал сотрудник исследовательского центра по сохранению панголинов при Национальном управлении лесного хозяйства и пастбищ Китая Хуа Янь.

На снимке, сделанном в октябре 2021 года инфракрасной камерой, изображен ящер, передвигающийся по дереву в природном заповеднике Тунбигуань в уезде Инцзян провинции Юньнань. Его внешний вид и поведение соответствуют поведению малайских ящеров.

«Изображения непосредственно доказывают распространение малайских ящеров в Инцзяне», — сказала Хуа.

Из-за чрезмерной охоты, глобальных климатических изменений и потери среды обитания, популяция этих диких ящеров резко сократилась. В 2020 году Китай повысил меры защиты всех видов панголинов, до диких животных, находящихся под национальной охраной первого класса вместо второго.