Томск, 13 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Томской области к ответственности привлечён 25-летний житель города Стрежевой за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

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По данным ведомства, молодой человек публично распространяли бумажные листовки возле здания органа местного самоуправления. В листовках содержалась информация, дискредитирующая армию России.

«Предоставленные полицией материалы были рассмотрены в Стрежевском городском суде Томской области, который признал гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — отметили в УМВД.