Оренбург, 13 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Строительство и благоустройство станции Комсомольская детской железной дороги в Оренбурге планируют завершить к концу сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

KISoloG Детская железная дорога

В настоящее время процесс строительства перешёл в новую стадию. Осуществляется сварка металлоконструкций для павильонов. Скоро на объекте приступят к оштукатуриванию стен здания станции.

Уже завершена кирпичная кладка стен, проведена заливка платформы. Подрядчик провел работы по укладке наружных сетей канализации и водоснабжения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, здание станции Комсомольская детской железной дороги станет копией объекта 1953 года. Станционное здание восстановят по сохранившимся историческим чертежам. Ранее информировали, что стоимость реализации проекта составит 80 млн рублей.