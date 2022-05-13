Тирасполь, 13 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Нефтебазу и здание военкомата попытались поджечь неизвестные злоумышленники в городе Тирасполе, столице Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом 13 мая сообщила пресс-служба МВД Республики.

Бутылка с зажигательной смесью

Инцидент произошёл около 04:15 по местному времени у нефтебазы одного из предприятий. Неизвестный с помощью бутылки с зажигательной смесью попытался поджечь объект, подъехав к нему на автомобиле. От смеси из бутылки загорелась трава, её удалось оперативно потушить. В эту же ночь, около 04:45 по местному времени неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание Республиканского военкомата. Одна бутылка попала на тротуар, вторая застряла в окне. Возгорание было ликвидировано охраной.

Пострадавших в результате инцидентов на обоих объектах нет, на месте происшествия работают следователи, обстоятельства произошедшего выясняются, изучаются записи с камер наружного наблюдения. Будет проведена экспертиза осколков бутылки, в Приднестровье объявлен план «Перехват» и ряд других мероприятий, направленных на установление местонахождения автомобиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении в Приднестровье теракта с использованием беспилотника.