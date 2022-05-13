Омск, 13 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Омской области за неделю (с 29 апреля по 6 мая) значительнее всего из непродовольственных товаров подорожали спички — на 7,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в Омскстате.

(сс) Elya Туалетная бумага

Также за указанный период в регионе выросли в цене зубная паста (4%), стиральный порошок (на 3,2%), шампунь (на 2,4%), туалетная бумага (на 2,1%), зубные щётки (на 1,6%), женские гигиенические прокладки (на 1,5%), мыло туалетное (на 1,3%), мыло хозяйственное (на 0,6%).

В то же время за неделю в Омской области подешевели детские бумажные подгузники (на 0,5%) и сухие корма для домашних животных (на 0,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за неделю подорожал ряд продовольственных товаров.

Читайте также: Хлеб и подсолнечное масло подорожали в Омской области