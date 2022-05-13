Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM На 66 году жизни умер Брюс МакВитти, снявшийся в таких известных сериалах, как «Клан Сопрано», «Закон и порядок» и «Американский бизон». Об этом 13 мая сообщает портал Deadline.

Мафиози Цитата из т/с «Клан Сопрано». Реж. Дэвид Чейз. 1999-2007. США

О смерти актёра журналистам сообщила его супруга, она не стала называть причину его ухода из жизни. Сообщается, что МакВитти скончался в одной из больниц Нью-Йорка ещё 7 мая 2022 года.

Для справки: Брюс МакВитти дебютировал на Бродвее в 1983 году, свою первую роль он получил при достаточно непростых обстоятельствах, ему пришлось заменить в роли Джеймса Хейдена, скончавшегося менее, чем через месяц после премьеры спектакля. Впоследствии МакВитти стал звездой внебродвейской сцены Нью-Йорка, в 1981 году он впервые снялся в сериале, получив роль в ситкоме «Барни Миллер». В «Клане Сопрано» он сыграл Дэнни Скалерсио.

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