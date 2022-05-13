Пекин, , 08:20 — REGNUM Согласно отчету Министерства природных ресурсов, за последние десять лет в Китае был зафиксирован высокий уровень прибрежного моря, который достиг высшей точки в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

В море [Полина Серова] © ИА REGNUM

Согласно недавнему отчету об уровне моря в Китае, за последний год уровень моря был на 84 мм выше, чем в период с 1993 по 2011 год. Повышение уровня моря во многом связано с глобальным потеплением, которое привело к расширению морской воды и таянию ледников и полярных ледяных шапок. В Китае проседание суши также способствует относительному повышению уровня моря.

В 2021 году морские бедствия Китая в основном состояли из штормовых приливов, а также стихийных бедствий, вызванных морскими волнами и морским льдом, что привело к общим прямым экономическим потерям в размере более 3,07 млрд юаней (около $459 млн), что составляет 36% от среднего экономического ущерба за последнее десятилетие, говорится в другом отчете министерства.

Согласно отчету, страна принимает меры по предотвращению стихийных бедствий на море, такие как продвижение проектов по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, защита и ремонт прибрежной полосы, модернизация сети морских наблюдений и постоянное совершенствование возможностей раннего предупреждения на море.