Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Власти США продолжают вести плотные консультации с Индией, которые касаются режима санкций в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы продолжаем находиться в тесном контакте с Индией по поводу наших усилий, направленных на то, чтобы мобилизовать мировое сообщество против российской агрессии. Это означает выполнение и соблюдение введенных санкций», — сказала она на брифинге.

Псаки добавила, что Вашингтон «продолжает призывать другие страны высказываться против российской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что антироссийские санкции Запада не только не помогут Киеву, но и создадут проблемы с продовольствием и топливом во всем мире. По его словам, за западное давление на Россию придется платить «детям во всем мире».

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