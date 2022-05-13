Ижевск, , 08:18 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 мая прививку от коронавируса сделали 697 478 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получили 557 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 150 819 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 30 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 861 житель республики.

За время пандемии в республике подтвердили 166 356 случаев заражения коронавирусом, из них 38 — за минувшие сутки.