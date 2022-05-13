Ижевск, 13 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 13 мая прививку от коронавируса сделали 697 478 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 557 063 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 150 819 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 30 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 861 житель республики.

За время пандемии в республике подтвердили 166 356 случаев заражения коронавирусом, из них 38 — за минувшие сутки.