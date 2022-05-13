Уфа, , 08:41 — REGNUM Недоумение по поводу проведения концерта группы «Би-2» в Уфе высказал заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Группа «Би 2» Schekinov Alexey Victorovich

«С удивлением обнаружил афишу анонса концерта группы Би-2 в Уфе. После скандальной отмены концерта этой рок-группы в Омске из-за плаката на сцене «Za Россию» отношение к данной достаточно популярной группе в стране у меня изменилось», — сообщил вице-спикер республиканского госсобрания.

Он отметил, что в ситуации, при которой Россия находится фактически в состоянии холодной войны с Западом, такой демонстративный отказ от концерта является не только не уважением к зрителям, но, «по сути, означает не поддержку своей страны и потворничество наших недругов».

Ахмадинуров подчеркнул, что сейчас ни у кого не получится остаться в стороне и дистанцироваться. В настоящее время особенно важна гражданская позиция всех, в том числе и лидеров общественного мнения, отметил он.

«Пока же проведение концерта группы, которая фактически отказывается выступать «Za Россию» в столь важный для страны период, вызывает у меня недоумение», — сообщил он.

Напомним, по словам омского замминистра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Ивана Колесника, группа «Би-2» отказалась выступать из-за висевшего на стадионе баннера «Za президента». Баннер был выполнен в цветах российского флага.

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