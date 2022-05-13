Хиросима, Япония, 13 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Мировые институты по проблемам ядерного разоружения и контроля над вооружениями нужно защищать и укреплять. Об этом 13 мая заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего визита в Хиросиму, трансляция выступления велась на его странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«У нас есть международные правила и глобальные институты ядерного разоружения и контроля над вооружениями. Мы должны защитить и укрепить их, чтобы обеспечить мир и безопасность», — сказал он.

Кроме этого, глава Евросовета добавил, что ситуации с безопасностью в мире, по его мнению, якобы угрожает спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, а также ракетные испытания КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что размещение Североатлантическим альянсом ядерного оружия на Украине может привести к гибели мира.