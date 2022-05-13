Екатеринбург, 13 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады и бард Александр Новиков поддерживает спецоперацию России по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом он заявил в своём видеообращении в ответ на призыв телеведущего Владимира Соловьёва прояснить свою позицию по этому вопросу.

A-novikov.ru Александр Новиков

Он привёл ему своё интервью, записанное ещё в первые дни спецоперации. Оно находится на крупнейшем мировом видеохостинге уже два месяца.

«Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак. И всё позиции моей требуешь. Она однозначна для всех, кому Родина дорога», — сказал Новиков, цитирует его Накануне. Ru.

В своём интервью бард отмечает, что иных действий, кроме спеоцперации, быть не может. «Операция должна быть завершена — бандеровско-фашистская сволочь должна быть истреблена», — заявляет Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соловьёв потребовал ответа от губернатора Евгения Куйвашева. Также он призвал прояснить свою позицию по операции и остальных известных уральцев, ответивших ему на слова о том, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты». Напомним, с такими словами он выступил в конце апреля.