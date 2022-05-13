Куньмин, Китай, 13 мая 2022, 08:16 — REGNUM Группа приматов Trachypithecus phayrei была недавно замечена и заснята на камеру в природном заповеднике в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Сотрудники заповедника сказали, что это был первый случай, когда изображения этого вида были сделаны в Национальном природном заповеднике Гаолигуншань, представляющем самую северную широту, на которой этот вид наблюдался в Китае.
Обезьяна Trachypithecus phayrei является одним из самых редких диких животных Китая и занесена в красную книгу Международного союза охраны природы. Они встречаются в западной Юньнани и восточной Мьянме.
Снимки были сделаны инфракрасными камерами, установленными в вечнозеленых широколиственных лесах на высоте 2000 метров в горном массиве Гаолигуншань. Инь сказал, что они усилят мониторинг и защиту редкого вида и определят его популяцию как можно скорее.