Москва, 13 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 мая закрылись небольшим ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,43%, до $107,95 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Russneft.ru Добыча нефти

Рынок пришел в себя после выхода минэнерго США, которые зафиксировали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,49 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1,45 млн баррелей.

Участники рынка продолжают следить за продолжающимся российско-украинским конфликтом и обсуждениями Евросоюза по эмбарго на нефть из РФ.

Утвердить санкции мешает Венгрия, которая отказывается поддерживать предложения Еврокомиссии. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются опасения рецессии, которая снизит спрос на энергоресурсы из-за ухудшения экономической ситуации, а также локдауны в Китае.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $109. Границы симметричного треугольника сузились до $101,60-110,60. При выходе цены из ценового диапазона стоит ожидать сильного движения в течение 2-3 дней.

Покупатели настроены вернуть курс к $120 за баррель. Неизвестно только, какая новость станет триггером к пробою уровня $110,60.

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