Ижевск, 13 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 30 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 161 861 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 166 356 случаев заражения коронавирусом, из них 38 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 33 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса четверо несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

4024 человека скончались в регионе за время пандемии, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в республике не регистрировалось, накануне скончался 65-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы 38 человек, накануне в больницы попали 11 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2679 человек, 131 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 19 человек — в тяжелом состоянии, из них шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 еще 32 человека.