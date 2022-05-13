Южно-Сахалинск, , 08:15 — REGNUM 12 мая начались продажи туров на чартерные авиарейсы на Сахалин. Первый такой борт прибудет в островной регион из Москвы 22 июля, сообщили в региональном министерстве туризма.

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«Главная цель программы — сделать путешествия на Сахалин доступнее для россиян», — отметили в областном ведомстве.

Приобрести билеты на чартерные рейсы смогут и жители Сахалина. Стоимость перелёта от Южно-Сахалинска до Москвы составит около 12,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня авиаперелёты по маршруту Москва — Анадырь — Москва прекратит авиакомпания.