Луганск, 13 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. За последние сутки на территории Луганской Народной Республики зафиксировано два обстрела со стороны украинских войск. Об этом 13 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Целями для боевиков стали луганские города Первомайск и Кременная. При атаке использовались артиллерийские орудия калибром 122 мм и миномёты калибром 120 мм. Всего выпущено десять снарядом и шесть мин.

Как сообщало ИА, города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня «Град» со стороны вооруженных украинских формирований.