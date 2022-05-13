Токио, , 08:15 — REGNUM Чистая прибыль ведущих японских компаний из топового списка Токийской фондовой биржи по итогам 2021 финансового года (завершившегося 31 марта 2022 года) достигла 33,5 трлн иен (более $275 млрд), что превышает аналогичный показатель за 2020 год на 35,6% и является абсолютным рекордом за всю историю страны. Об этом со ссылкой на обобщённые данные корпоративной статистики 13 мая сообщает газета The Asahi.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Годовая выручка этих компаний за год возросла почти на 8% и достигла 500,4 трлн иен (около $3,9 трлн).

Отмечается, что такой рост прибыльности в значительной степени обеспечила подешевевшая иена, поднявшая доходы оперирующих за границей компаний при их переводе в национальную валюту. Также некоторые крупные японские корпорации увеличили свои доходы в связи с ростом цен на энергоносители и другие природные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупная выручка китайских фармацевтических компаний в 2021 году выросла на 18,7% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем роста за последние пять лет.

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