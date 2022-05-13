Токио, 13 мая, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Чистая прибыль ведущих японских компаний из топового списка Токийской фондовой биржи по итогам 2021 финансового года (завершившегося 31 марта 2022 года) достигла 33,5 трлн иен (более $275 млрд), что превышает аналогичный показатель за 2020 год на 35,6% и является абсолютным рекордом за всю историю страны. Об этом со ссылкой на обобщённые данные корпоративной статистики 13 мая сообщает газета The Asahi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Годовая выручка этих компаний за год возросла почти на 8% и достигла 500,4 трлн иен (около $3,9 трлн).

Отмечается, что такой рост прибыльности в значительной степени обеспечила подешевевшая иена, поднявшая доходы оперирующих за границей компаний при их переводе в национальную валюту. Также некоторые крупные японские корпорации увеличили свои доходы в связи с ростом цен на энергоносители и другие природные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупная выручка китайских фармацевтических компаний в 2021 году выросла на 18,7% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем роста за последние пять лет.