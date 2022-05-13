Джакарта, 13 мая, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии сообщило о кончине посла Индонезии на Украине Гафура Дхармапутры, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что посол скончался вечером 12 мая.

Причиной смерти посла стала болезнь.

До того, как стать послом, Гафур Дхармапутра был экспертом по устойчивому развитию в министерстве экономики. Посол также работал генеральным консулом Индонезии в Нью-Йорке (США).