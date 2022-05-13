Пекин, , 08:13 — REGNUM Главный законодатель Китая Ли Чжаньшу подчеркнул верховенство закона в интересах защиты водно-болотных угодий, призвав к строгому соблюдению Закона о защите водно-болотных угодий, сообщает агентство Синьхуа.

Ли, будучи членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), выступил с речью на симпозиуме по праву 11 мая.

Закон о защите водно-болотных угодий, который был принят Постоянным комитетом ВСНП в декабре прошлого года и вступит в силу 1 июня, установил первый в стране специализированный закон по этому вопросу. Местные органы власти и ответственные ведомства должны играть главную роль в защите водно-болотных угодий, сказал Ли, отметив важность создания национальной системы защиты водно-болотных угодий.

Он также подчеркнул, что восстановление водно-болотных угодий должно быть научно обоснованным и эффективным и должно быть сосредоточено на том, чтобы поставить восстановление природы на первое место, сочетая естественное восстановление с искусственным восстановлением.