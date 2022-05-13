Сент-Луис, США, 13 мая 2022, 08:12 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в шестом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Также отличились Ник Ледди, Райан О’Райлли, Тайлер Бозак и Колтон Парэйко. На счету российского нападающего Алексея Торопченко один голевой пас.
В составе «Миннесоты» точным броском отметился форвард Мэтт Дамба после результативной передачи российского защитник Дмитрия Куликова.
Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.
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