Сент-Луис, США, , 08:12 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в шестом матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Также отличились Ник Ледди, Райан О’Райлли, Тайлер Бозак и Колтон Парэйко. На счету российского нападающего Алексея Торопченко один голевой пас.

В составе «Миннесоты» точным броском отметился форвард Мэтт Дамба после результативной передачи российского защитник Дмитрия Куликова.

Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

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