Донецк, 13 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщает 13 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 мая киевские боевики произвели обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня «Град».

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