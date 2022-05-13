Пекин, 13 мая 2022, 08:10 — REGNUM Английский перевод Гражданского кодекса Китайской Народной Республики был опубликован американскими издателями, предлагая читателям по всему миру авторитетный правовой справочник, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.
Книга также была включена во всемирно известную правовую базу данных HeinOnline как единственная англоязычная версия закона. Книга была переведена экспертами из Юго-Западного университета политических наук и права и опубликована в США издательствами William S. Hein & Co., Inc. и Wells Information Services Inc.
Другой переводчик Ню Бэньлинь сказал, что команда продолжит свои исследования по содействию стандартизации китайских юридических терминов.
Гражданский кодекс вступил в силу 1 января 2021 года. Он состоит из шести частей: вещное право, контракты, личные права, брак и семья, наследование и деликтные обязательства. Это первый закон с «кодексом» в названии с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.