Пекин, , 08:10 — REGNUM Английский перевод Гражданского кодекса Китайской Народной Республики был опубликован американскими издателями, предлагая читателям по всему миру авторитетный правовой справочник, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Книга также была включена во всемирно известную правовую базу данных HeinOnline как единственная англоязычная версия закона. Книга была переведена экспертами из Юго-Западного университета политических наук и права и опубликована в США издательствами William S. Hein & Co., Inc. и Wells Information Services Inc.

«Перевод китайских законов на иностранные языки имеет большое значение для того, чтобы помочь иностранным читателям понять последние достижения в практике верховенства права в Китае», — сказал член команды переводчиков Чжу Юаньцин .

Другой переводчик Ню Бэньлинь сказал, что команда продолжит свои исследования по содействию стандартизации китайских юридических терминов.

Гражданский кодекс вступил в силу 1 января 2021 года. Он состоит из шести частей: вещное право, контракты, личные права, брак и семья, наследование и деликтные обязательства. Это первый закон с «кодексом» в названии с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.