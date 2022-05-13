Пекин, 13 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Английский перевод Гражданского кодекса Китайской Народной Республики был опубликован американскими издателями, предлагая читателям по всему миру авторитетный правовой справочник, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Книга также была включена во всемирно известную правовую базу данных HeinOnline как единственная англоязычная версия закона. Книга была переведена экспертами из Юго-Западного университета политических наук и права и опубликована в США издательствами William S. Hein & Co., Inc. и Wells Information Services Inc.

«Перевод китайских законов на иностранные языки имеет большое значение для того, чтобы помочь иностранным читателям понять последние достижения в практике верховенства права в Китае», — сказал член команды переводчиков Чжу Юаньцин .

Другой переводчик Ню Бэньлинь сказал, что команда продолжит свои исследования по содействию стандартизации китайских юридических терминов.

Гражданский кодекс вступил в силу 1 января 2021 года. Он состоит из шести частей: вещное право, контракты, личные права, брак и семья, наследование и деликтные обязательства. Это первый закон с «кодексом» в названии с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.