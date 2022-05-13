Брюссель, , 08:09 — REGNUM Члены ЕС все же смогут достичь договоренностей по введению эмбарго на нефть из России, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 12 мая в интервью телеканалу CNBC.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава европейской дипломатии отметил, что объявлять о согласии недостаточно, и его нужно «выстраивать». Боррель привел в пример Венгрию, которая согласна отказаться от российских энергоносителей, но не видит соответствующих путей решения и выступает за продолжение импорта из России.

Он признал, что страны, сопротивляющиеся эмбарго, имеют на это «объективные причины».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддержит запрет на ввоз российской нефти, если Еврокомиссия предложит методы противостояния с последствиями такого решения.