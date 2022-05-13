Тирасполь, , 08:09 — REGNUM Ранним утром 13 мая в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу. Об этом сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Примерно в 4:15 утра у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена», — говорится в сообщении.

Кроме того, примерно полчаса спустя две бутылки с зажигательной смесью бросили в здание военкомата в Тирасполе. Одна из них отлетела на тротуар, другая — застряла в решётке окна.

Сообщается, что в обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших. Следователи выясняют обстоятельства происшествий.

Напомним, в конце апреля в Приднестровье неизвестные совершили ряд терактов. По предварительным данным следователей, те, кто это совершил, прибыли с Украины.