Кызыл, 13 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. На территории Тувы 13 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

В связи с этим власти республики намерены продлить действие особого противопожарного режима.

По мнению специалистов тувинской лесоохраны, риски лесных пожаров в тайге остаются очень высокими. Число возгораний по сравнению с прошлым годом существенно выросло — 130 против 96.