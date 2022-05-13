* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, , 08:07 — REGNUM В уезде Тайвара афганской провинции Гор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зверски избили нескольких человек во время поквартирного обыска.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Источники сообщили газете «8 Собх», что во время поквартирных обходов радикалы требовали от жителей выдать оружие, а тех, у кого его не было, избивали и пытали.

На видео, полученном изданием, видно, что у мужчины сломана рука в результате избиения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также видны следы пыток на других частях тела. В ролике мужчина утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также избили его жену и других женщин его семьи.

На фотографиях, предоставленных газете «8 Собх», запечатлены жестоко избитые окровавленные молодые люди. Источники в уезде Тайвара также утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приставали к женщинам под предлогом обыска.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили комментариев.