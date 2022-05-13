Пекин, 13 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Исследователи обнаружили, что примерно семь часов — это оптимальная продолжительность сна для людей среднего и пожилого возраста, согласно исследованию, недавно опубликованному в журнале Nature Aging, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США Ученый

Китайская исследовательская группа из Фуданьского университета изучила около 500 000 участников из британского Биобанка в возрасте от 38 до 73 лет. Они выявили нелинейную связь между продолжительностью сна, когнитивными способностями и психическим здоровьем.

Дальнейший анализ показал, что как недостаточная, так и чрезмерная продолжительность сна были тесно связаны со снижением их когнитивных способностей, в то время как стабильная продолжительность сна приводила к улучшению когнитивных способностей и психического здоровья.

Исследование показывает, что регулярный сон продолжительностью семь часов может улучшить как физическое, так и психическое здоровье людей среднего и пожилого возраста, сказал один из исследователей Фэн Цзяньфэн.