Ижевск, 13 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. С начала года Удмуртия экспортировала в Казахстан 47 кубометров изделий из липы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Роман Ефремов Деревянный полк

Только в мае управление проконтролировало отправку 5 тонн продукции.

В Казахстан в составе грузов направляют травники, полки, деревянные абажуры, фальшбалки, лавки, стеновые и потолочные панели. Собственник продукции получил санитарные сертификаты в соответствии с требованиями страны-импортера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Удмуртия экспортировала вторую партию сухой молочной сыворотки в Китай. Всего с начала года в Китай с предприятия ОАО «Милком» (производственная площадка «Глазов-молоко») было отправлено 100 тонн сухой молочной сыворотки.

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