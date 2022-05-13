Ясиноватая, ДНР, , 08:05 — REGNUM Киевские боевики произвели обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны вооруженных украинских формирований был зафиксирован в 06:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в портах Украины находится 25 млн тонн зерна, которые якобы нельзя вывезти.