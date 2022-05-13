Иркутск, , 08:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 13 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8643 человек, причём только один пациент скончался за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 706 (+72 за сутки). Это в два раза больше, чем накануне.

Госпитализированы 349 (-37 за сутки). В то же время выздоровели 288 117 пациентов (+87 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 682 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье ещё более 120 пациентов победили COVID-19