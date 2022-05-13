Москва, , 08:02 — REGNUM В Москве днем 13 мая температура воздуха ожидается до +17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, днем в российской столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный, 6—11 м/c, местами с порывами до 17 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве и Московской области остаётся потенциально опасной из-за сильного ветра.

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